Омбудсмен пообещала горячую воду арестантам СИЗО "Лефортово", которые моются из "баночек"

23 июля 2017 г. Прокуратура отметила сокращение смертности в московских СИЗО, "несмотря на переполнение"

Смертность в поднадзорных учреждениях сократилась на 50 процентов. При этом в ведомстве отметили, что основной проблемой в деятельности СИЗО остается их значительное переполнение.