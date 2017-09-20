Генконсульство Испании в Москве, управы и жилые дома проверяли после очередных звонков о "минировании" Рубрики: Происшествия

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"Приехала полиция с собаками и после полутора часов осмотра здания стало понятно, что ничего нет, и все сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сообщила она. Проверки во вторник также проходили в управах районов Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Ивановское, Дмитровский, Ново-Переделкино, Ломоносовский, Чертаново Центральное, Марфино, Печатники, в "Жилищнике" района Аэропорт, администрации муниципального округа Ломоносовский.



Также поступали звонки о взрыве жилого дома на Верхней Масловке и других жилых зданий, адреса которых не называются, и учебного центра на Рязанском проспекте, 7, сообщает ТАСС. Было эвакуировано более 600 человек. "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что на причастность к серии звонков о "минировании" по всей России проверяется 27-летний уроженец Ставропольского края, показания на которого дал один из его знакомых. По словам собеседника агентства, молодой человек окончил техникум связи, после чего якобы уехал в Сирию.



В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, куда агентство обратилось за комментарием, заявили, что не имеют отношения к этой информации. "ФСБ эту информацию не распространяла, она на совести тех изданий, которые ее тиражируют", - сообщили в ведомстве. Как отмечают СМИ, это первый официальный комментарий ФСБ о массовом телефонном терроризме. Глава МЧС Владимир Пучков ранее сообщал, что звонки о минировании не связаны с учениями.



Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в городах России поступают с 10 сентября. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась, но ради безопасности правоохранительные органы эвакуировали людей из аэропортов и вокзалов, торговых центров, школ, гостиниц, административных и других зданий. Версии об источниках звонков разнятся. Предполагалось, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", телефонные террористы с Украины или группа хакеров в Брюсселе. Здание генерального консульства Испании в Москве и несколько столичных управ эвакуировали во вторник из-за новых анонимных звонков о "минировании". В генконсульстве по адресу: Стремянный переулок, 31/1 звонок раздался около 12:00, рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь посольства Испании в России Мария Линарес."Приехала полиция с собаками и после полутора часов осмотра здания стало понятно, что ничего нет, и все сотрудники вернулись на свои рабочие места", - сообщила она. Проверки во вторник также проходили в управах районов Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Орехово-Борисово Северное, Ивановское, Дмитровский, Ново-Переделкино, Ломоносовский, Чертаново Центральное, Марфино, Печатники, в "Жилищнике" района Аэропорт, администрации муниципального округа Ломоносовский.Также поступали звонки о взрыве жилого дома на Верхней Масловке и других жилых зданий, адреса которых не называются, и учебного центра на Рязанском проспекте, 7, сообщает ТАСС. Было эвакуировано более 600 человек. "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник сообщил, что на причастность к серии звонков о "минировании" по всей России проверяется 27-летний уроженец Ставропольского края, показания на которого дал один из его знакомых. По словам собеседника агентства, молодой человек окончил техникум связи, после чего якобы уехал в Сирию.В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности, куда агентство обратилось за комментарием, заявили, что не имеют отношения к этой информации. "ФСБ эту информацию не распространяла, она на совести тех изданий, которые ее тиражируют", - сообщили в ведомстве. Как отмечают СМИ, это первый официальный комментарий ФСБ о массовом телефонном терроризме. Глава МЧС Владимир Пучков ранее сообщал, что звонки о минировании не связаны с учениями.Анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в городах России поступают с 10 сентября. Угроза взрыва ни разу не подтвердилась, но ради безопасности правоохранительные органы эвакуировали людей из аэропортов и вокзалов, торговых центров, школ, гостиниц, административных и других зданий. Версии об источниках звонков разнятся. Предполагалось, что за массовыми атаками может стоять запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство", телефонные террористы с Украины или группа хакеров в Брюсселе.



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