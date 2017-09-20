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Два административных дела возбудили в Подмосковье после превышающих норму выбросов сероводорода
26 сентября 2017 г. | Время публикации 18:12
Рубрики: Экология  
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Артем Сидоров | Росприроднадзор
Глава Росприроднадзора Артем Сидоров опроверг информацию о 625-кратном превышении предельно допустимых концентраций сероводорода в жилых кварталах Косино-Ухтомского района, примыкающих к мусорному полигону "Кучино". Об этом он сообщил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому, передает корреспондент РБК.

По словам Сидорова, отбор проб непосредственно на полигоне показал содержание сероводорода в концентрации 5 миллиграмм на кубометр, а в жилой зоне норма была превышена лишь в 1,10 - 1,74 раза. Тем не менее Росприроднадзор возбудил административное дело и проверит, соблюдается ли на полигоне "Кучино" технология блокировки выделения вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, после жалоб жителей административное дело возбуждено в отношении Люберецких очистных сооружений "Мосводоканала". Сидоров пояснил, что источниках выбросов был превышен допустимый уровень сероводорода, а представители водоканала искажали данные. Кроме того, на очистных сооружениях нет оборудованных по правилам точек для отбора проб.

Росприроднадзор также ведет собственное расследование в отношении Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти", который, по данным ведомства, "не выполняет мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий". Глава Минприроды в связи с этим поручил Росприроднадзору проводить постоянные рейды с участием граждан и экологов, в том числе ночью и по выходным.

Напомним, ранее пользователь Twitter опубликовал письмо Росприроднадзора министру экологии Московской области Александру Когану, в котором говорилось, что 12 сентября на мусорном полигоне "Кучино" в Балашихе было было зафиксировано превышение нормы концентрации сероводорода в 625 раз. ТАСС сообщало, что в Росприроднадзоре подтвердили подлинность письма и верность расчетов.
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