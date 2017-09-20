Половина загородных домов Подмосковья оказалась "мертвым грузом" на рынке недвижимости

18 июля 2017 г. Фрилансеры и работники IT-сферы скупают загородное жилье на фоне кризиса

В столичном регионе снижается спрос на загородное жилье: количество новых поселков упало на треть, а количество сделок — на четверть. В то же время активными покупателями жилья стали фрилансеры и удаленные работники