Собянин отменил скандальную стройку на 11-й Парковой улице, которую сам же и разрешил

20 апреля 2017 г. Спорную стройку на 11-й Парковой остановили, но на смену могут прийти новые проблемы

Представитель Москомархитектуры подтвердила, что строительство многоэтажек на месте детсада остановлено, но дала понять, что и других объектов на участке не будет. Весь район попадает под комплексную реконструкцию, для которой будет создан отдельный проект.