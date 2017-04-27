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Собянин отменил скандальную стройку на 11-й Парковой улице, которую сам же и разрешил
27 апреля 2017 г. | Время публикации 19:24 | Последние изменения 19:38
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Moscow-Live.ru
Градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра Москвы Сергея Собянина приняла решение отменить скандальное строительство жилой многоэтажки на 11-й Парковой улице, владение 46 в Северном Измайлово. "Мэр Москвы поручил аннулировать выданный градостроительный план земельного участка", – говорится на портале мэра и правительства столицы.

"После обсуждения правительство Москвы посчитало нецелесообразным строительство высотного жилого дома, и это было отражено в недавно принятых правилах землепользования и застройки", – говорится в сообщении. По этим правилам в будущем на 11-й Парковой можно построить только детский сад или школу. Местные жители требуют строительства школы.

Напомним, спор вокруг владения 46 на 11-й Парковой улице длится уже несколько лет. Владельцы участка, на котором раньше стоял детский сад, сначала добивались разрешения построить офисы, но получали отказ. После того, как территория стала собственностью группы компаний "Иград", Москомархитектура внезапно разрешила строительство разноуровневого жилого дома в 19 и 22 этажа со встроенным детсадом, хотя ранее этот проект нигде не фигурировал.

В июне 2016 года постановление, отменяющее прежний проект планировки квартала, подписал мэр Москвы. В январе на 11-й Парковой вырубили более пятисот деревьев. В конце марта протест жителей против действий застройщика неожиданно поддержал депутат "Единой России" Антон Жарков и пообещал, что стройка будет отменена. В "Инграде" поинтересовались, как в этом случае инвестору компенсируют сотни миллионов рублей, уплаченные Москве за изменение вида разрешенного использования участка.

Впоследствии в "Инграде" заявили, что готовы подумать над включением своей высотки в проект переселения жителей сносимых пятиэтажек. Школу же на этом месте построить невозможно из-за небольшой площади участка, сказали в компании. На прошлой неделе начальник управления градостроительного регулирования по Юго-Западному округу Москвы Наталья Шевцова подтвердила, что строительство высотки остановлено. Однако дала понять, что жителям рано праздновать победу: весь район Северное Измайлово, по ее словам, попадает под комплексную реновацию, поэтому и проекты планировки территории могут поменяться.

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