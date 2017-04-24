Почти 20 улиц в центре столицы перекроют к вечеру в связи с репетицией парада Победы

25 апреля 2017 г. Улицы в центре Москвы будут перекрывать ради военной техники 27 апреля, 3 и 7 мая

27 апреля и 3 мая - вечерни репетиции, 3 мая - утренняя. Военная техника пройдет по улице Нижние Мневники, Звенигородскому шоссе, по улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, по Триумфальной площади и Тверской улице