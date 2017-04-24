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Почти 20 улиц в центре столицы перекроют к вечеру в связи с репетицией парада Победы
27 апреля 2017 г. | Время публикации 08:13 | Последние изменения 11:37
Рубрики: Автотранспорт  
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы
Движение почти на 20 столичных улицах будет перекрыто 27 апреля с 17:00. Как сообщает департамент транспорта Москвы, ограничения связаны с репетицией парада Победы на Красной площади. Также столичных водителей ждут неудобства с 30 апреля по 2 мая.

Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородскому шоссе, улицам Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальной площади, Тверской улице, Красной площади, Кремлевской набережной, Боровицкой площади, Большому Москворецкому и Большому Каменному мостам, Болотной улице и Болотной площади, Моховой улице, Воздвиженке, Новому Арбату и Новинскому бульвару.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок в центр Москвы на автомобиле и пользоваться общественным транспортом. Аналогичные ограничения будут действовать с 17:00 среды 3 мая, а также с 5:00 7 мая и 9 мая. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, во все дни репетиций с 19:00 до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и для пересадки пассажиров.

Как сообщает "Интерфакс", в тренировке задействовано 114 единиц современного вооружения и военной техники и более 10 тысяч военнослужащих, включая военнослужащих высших военных учебных заведений, суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских корпусов, а также военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России.

По Красной площади впервые пройдут парадный расчет всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", а также военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота. В составе механизированной колонны пройдут перспективные образцы бронетехники, созданной на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг" и новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске - зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
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