Полиция разыскивает вандала, напавшего с молотком на припаркованные авто

7 декабря 2016 г. Полиция начала розыск вандала, порезавшего покрышки 30 автомобилей в Хорошево-Мневниках

Большинство поврежденных шин восстановлению уже не подлежат. Местные жители опасаются, что вандал может вернуться. Полиция начала розыск злоумышленника, однако зацепок пока немного - надежда на камеры видеонаблюдения.