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Полиция разыскивает вандала, напавшего с молотком на припаркованные авто
27 апреля 2017 г. | Время публикации 11:20 | Последние изменения 11:43
Рубрики: Происшествия  
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Global Look Press
Столичная полиция проверяет заявления очевидцев о мужчине, который на западе города бьет молотком припаркованные автомобили. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, утром поступило сообщение о том, что на Аминьевском шоссе в районе дома 10 находится гражданин в неадекватном состоянии, который молотком бьет припаркованные автомобили. На место выехал наряд полиции.

Случаи вандализма в столице не редкость: в декабре прошлого года в СМИ попала история неизвестного мужчины, который проколол покрышки трех десятков автомобилей в районе Хорошево-Мневники. Покрышки были изуродованы так, что восстановлению уже не подлежат, однако ремонтировать их за свой счет жители опасаются, поскольку вандал может объявиться вновь. При этом злоумышленник портил колеса как у бюджетных машин, так и у дорогих, парковочных войн в местных дворах не было. А в марте того же года неизвестные хулиганы разбили стекла более 10 автомобилей во дворах на Старой Басманной улице.
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