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"Яндекс.Пробки" прогнозирует в Москве дорожный коллапс перед праздниками
27 апреля 2017 г. | Время публикации 17:16 | Последние изменения 17:31
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Дорожная ситуация в Москве значительно ухудшится в преддверии майских праздников, сообщил представитель сервиса "Яндекс.Пробки" Autonews.ru. Во вторник и среду впервые с февраля пробки в столице достигли 9 баллов, отметил собеседник издания. Ситуацию усугубляет перекрытие дорог ради репетиции парада и погода.

"В условиях и без того перегруженного центра в вечерний час пик, а также ухудшающейся погоды, такое перекрытие может привести к полному транспортному коллапсу", – сказал специалист. По прогнозам аналитиков сервиса, в пятницу пробки уже с утра переместятся на загородные трассы, а на дорогах внутри МКАД станет свободнее.

Напомним, с 17:00 в Москве перекрыты улицы, по которым военная техника следует к Красной площади на репетицию парада Победы. Это улицы Нижние Мневники, Народного Ополчения, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Тверская улица, Кремлевская набережная, Боровицкая площадь, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Болотная улица и Болотная площадь, Моховая улица, Воздвиженка, Новый Арбат и Новинский бульвар.

Кроме того, на девяти улицах по маршруту прохождения военной техники до 9 мая запрещена парковка. Это улицы Народного Ополчения, Красная Пресня, Баррикадная, Новинский бульвар, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, Болотная улица и площадь. Следующие репетиции парада пройдут 3 мая (вечерняя) и 7 мая (утренняя). 7 мая указанные улицы будут перекрыты с пяти утра.
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