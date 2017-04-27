Выходные порадуют потеплением до 24 градусов, если москвичи "не будут роптать" из-за дождя Рубрики: Погода

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По его словам, в субботу в погоде произойдут "существенные изменения": температура повысится сразу на десять градусов и составит днем около 20-22 градусов. В воскресенье, 30 апреля, плюс 21-23 градуса, без осадков. В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов, а в течение дня – от 19 до 24 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем – до 22 градусов. В последующие дни возможно небольшое похолодание до 12-18 градусов.



Средняя температура прошедших дней апреля составляет 4,7 градуса, что на 0,8 градусов ниже нормы. К утру четверга выпало 60 миллиметров осадков, или 136% от нормы. В ходе перемещения северного циклона по территории области вплоть до пятницы в столичном регионе может выпасть до половины месячной нормы. В этом случае апрель нынешнего года может стать самым влажным с 1986 года, когда за месяц выпало 98 миллиметров осадков. Подходящий к концу апрель стал самым влажным в Москве с 2013 года, а с учетом осадков, которые выпадут в ближайшие дни, может стать самым влажным за последние 30 лет. Однако если "москвичи не будут роптать... начиная с 29 числа они будут вознаграждены по-настоящему замечательной погодой", сказал на пресс-конференции глава Гидрометцентра Роман Вильфанд, которого цитирует РИА "Новости" По его словам, в субботу в погоде произойдут "существенные изменения": температура повысится сразу на десять градусов и составит днем около 20-22 градусов. В воскресенье, 30 апреля, плюс 21-23 градуса, без осадков. В ночь на 1 мая температура воздуха составит 6-11 градусов, а в течение дня – от 19 до 24 градусов. Местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью 2 мая ожидается до 8-12 градусов, днем – до 22 градусов. В последующие дни возможно небольшое похолодание до 12-18 градусов.Средняя температура прошедших дней апреля составляет 4,7 градуса, что на 0,8 градусов ниже нормы. К утру четверга выпало 60 миллиметров осадков, или 136% от нормы. В ходе перемещения северного циклона по территории области вплоть до пятницы в столичном регионе может выпасть до половины месячной нормы. В этом случае апрель нынешнего года может стать самым влажным с 1986 года, когда за месяц выпало 98 миллиметров осадков.



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