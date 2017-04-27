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Организатору митинга против сноса домов в Москве порезали шины автомобиля
27 апреля 2017 г. | Время публикации 15:36 | Последние изменения 17:23
Рубрики: Общество  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Юлия Галямина | Партия "Яблоко"
Одному из организаторов московского митинга против программы реновации Юлии Галяминой порезали колеса автомобиля. "Уверена, что из-за митинга против сноса Москвы", – сообщила она в своем Facebook. Накануне Юлия Галямина и журналистка Znak.com Екатерина Винокурова подали в мэрию заявку на проведение митинга в защиту собственности на проспекте Сахарова 14 мая.

Галямина отмечала, что если власти не согласуют митинг, их ждет "взрывоопасная ситуация". Участники митинга, по ее словам, хотят выступить "против антиконституционного закона, который нарушает множество прав граждан и, прежде всего, право на частную собственность и право на судебную защиту". Она также отметила, что проект реновации вызвал возмущение "сотен тысяч москвичей", в результате на уличные акции выходят те, кто раньше этого не делал.

26 апреля Галямина участвовала в пикете защитников Тимирязевского района от сноса возле префектуры Северного округа. По ее словам, в пикете участвовали 60-70 человек (заявка подавалась на 15 - прим.ред.). "Для маленькой районной акции это неплохо, тем более что именно на это время были назначена - сюрприз - встреча с главой управы" и с депутатом "Единой России", рассказала Галямина.

Заявки на проведение общегородского митинга в мае подают и другие группы москвичей и муниципальные депутаты, выступающие против закона о реновации и сноса домов. Активисты предлагают мэрии сразу несколько разных площадок в центре Москвы на случай, если какие-то из них будут заблокированы мэрией. Между активистами есть договоренность выйти вместе на ту площадку из числа предложенных ими, которую согласуют власти. О реакции мэрии пока не сообщается.

Юлия Галямина – активист Тимирязевского района Москвы, главный редактор газеты "Наш Север". Баллотировалась в Мосгордуму от партии "Яблоко". Галямина выступала против незаконной стройки около парка "Дубки", принимала участие в отстаивании земель Тимирязевской академии.
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