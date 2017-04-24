Юристы: голосование 15 мая всего лишь опрос, но игнорировать его нельзя

15 мая в столице начнется голосование по программе реновации жилого фонда Москвы, в котором можно будет принять участие через МФЦ или систему "Активный гражданин" Юристы замечают, что подобное голосование по сути является лишь выявлением общественного мнения и законодательство не обязывает чиновников учитывать его итоги. Однако в отсутствие определенного правового поля рекомендуется голосовать всеми возможными способами, пишет "Коммерсант"
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- ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"
К 1 мая московские власти обещали сформировать предварительный список сносимых пятиэтажек по результатам телефонных опросов жителей, после чего выставить его на "поквартирное" голосование жителей таких домов. Процедура пройдет с 15 мая по 1 июля в системе "Активный гражданин" и в МФЦ. Между тем юристы отмечают, что предложенные способы голосования не предусмотрены в российских законах и не влекут обязательных правовых последствий.
Так, основным официальным способом выяснения общественного мнения является референдум, который можно было бы, например, провести для конкретного района столицы: такого рода полноценное тайное голосование обязывало бы власти учесть его результат, нынешний же вариант является скорее опросом, позволяющим узнать мнение жильцов. Кроме того, законопроект о реновации в текущей редакции дает право изымать помещения независимо от решений их собственников, а голосование через многофункциональные центры или портал "Активный гражданин" официально не является способом принятия решения о судьбе дома. Неважно с юридической точки зрения и число пришедших на голосование, поскольку в законопроекте не указаны ни механизм голосования, ни его юридическая сила. "Даже если большинство не проголосует — это не имеет значения. И даже если 100% выскажется против — это не гарантирует, что дом исключат из списков под снос",— делают вывод эксперты.
Напомним, противники законопроекта считают, что альтернативой предложенному голосованию может стать общее собрание собственников квартир
, на которых жильцы дома могут проголосовать за или против сноса. Однако, по словам юристов, механизм собрания очень несовершенен и никем не контролируются, ввиду чего на этих собраниях часто подделывают решения. К тому же закон не обязывает власти учитывать итоги и этого голосования: с другой стороны, юристы уверены, что жильцам нужно участвовать во всех опросах и голосованиях, которые возможны.
"Если есть возможность провести ОСС — проведите, проголосуйте и отправьте решение в мэрию. Вдруг потом окажется, что в "Активном гражданине" жильцы вашего дома проголосовали иначе, вы сможете указать на это и, возможно, оспорить итоги,— заявляет партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марина Краснобаева.
В то же время юристы подчеркивают, что сейчас доподлинно неизвестно, будут учитываться результаты какого-либо формата голосования или нет: окончательно этот вопрос станет ясен после внесения в закон поправок или выхода подзаконных актов."Кто знает, как и что потом выстрелит. Нужно идти и голосовать везде, где можно, чтобы не подделали ваш голос. И как можно больше привлекать внимания к ситуации, чтобы избежать фальсификаций", - отмечает Краснобаева. При этом юристы полагают, что результаты голосования все же будут учтены по политическим мотивам, поскольку власти опасаются недовольства и публичных выступлений.
Ранее депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что принятие непрозрачной программы реновации может "довести до революционной ситуации"
. Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, подавшая заявку на митинг
против программы реновации, заявила, что проект реновации вызвал возмущение "сотен тысяч москвичей", а чиновники, по сути, "узурпировали власть". "Сегодня практически во всех районах Москвы идет такой мощное бурление жителей, на улицы выходят те, кто никогда раньше этого не делал", – подчеркнула депутат.