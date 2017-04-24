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Юристы: голосование 15 мая всего лишь опрос, но игнорировать его нельзя
27 апреля 2017 г. | Время публикации 12:59
Рубрики: Законодательство, Общество  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
15 мая в столице начнется голосование по программе реновации жилого фонда Москвы, в котором можно будет принять участие через МФЦ или систему "Активный гражданин" Юристы замечают, что подобное голосование по сути является лишь выявлением общественного мнения и законодательство не обязывает чиновников учитывать его итоги. Однако в отсутствие определенного правового поля рекомендуется голосовать всеми возможными способами, пишет "Коммерсант".

- ОПРОС: соблюдение прав граждан в скандальном проекте "реновации"


К 1 мая московские власти обещали сформировать предварительный список сносимых пятиэтажек по результатам телефонных опросов жителей, после чего выставить его на "поквартирное" голосование жителей таких домов. Процедура пройдет с 15 мая по 1 июля в системе "Активный гражданин" и в МФЦ. Между тем юристы отмечают, что предложенные способы голосования не предусмотрены в российских законах и не влекут обязательных правовых последствий.

Так, основным официальным способом выяснения общественного мнения является референдум, который можно было бы, например, провести для конкретного района столицы: такого рода полноценное тайное голосование обязывало бы власти учесть его результат, нынешний же вариант является скорее опросом, позволяющим узнать мнение жильцов. Кроме того, законопроект о реновации в текущей редакции дает право изымать помещения независимо от решений их собственников, а голосование через многофункциональные центры или портал "Активный гражданин" официально не является способом принятия решения о судьбе дома. Неважно с юридической точки зрения и число пришедших на голосование, поскольку в законопроекте не указаны ни механизм голосования, ни его юридическая сила. "Даже если большинство не проголосует — это не имеет значения. И даже если 100% выскажется против — это не гарантирует, что дом исключат из списков под снос",— делают вывод эксперты.

Напомним, противники законопроекта считают, что альтернативой предложенному голосованию может стать общее собрание собственников квартир, на которых жильцы дома могут проголосовать за или против сноса. Однако, по словам юристов, механизм собрания очень несовершенен и никем не контролируются, ввиду чего на этих собраниях часто подделывают решения. К тому же закон не обязывает власти учитывать итоги и этого голосования: с другой стороны, юристы уверены, что жильцам нужно участвовать во всех опросах и голосованиях, которые возможны.

"Если есть возможность провести ОСС — проведите, проголосуйте и отправьте решение в мэрию. Вдруг потом окажется, что в "Активном гражданине" жильцы вашего дома проголосовали иначе, вы сможете указать на это и, возможно, оспорить итоги,— заявляет партнер коллегии адвокатов "Юков и партнеры" Марина Краснобаева.

В то же время юристы подчеркивают, что сейчас доподлинно неизвестно, будут учитываться результаты какого-либо формата голосования или нет: окончательно этот вопрос станет ясен после внесения в закон поправок или выхода подзаконных актов."Кто знает, как и что потом выстрелит. Нужно идти и голосовать везде, где можно, чтобы не подделали ваш голос. И как можно больше привлекать внимания к ситуации, чтобы избежать фальсификаций", - отмечает Краснобаева. При этом юристы полагают, что результаты голосования все же будут учтены по политическим мотивам, поскольку власти опасаются недовольства и публичных выступлений.

Ранее депутат Мосгордумы Елена Шувалова заявила, что принятие непрозрачной программы реновации может "довести до революционной ситуации". Муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, подавшая заявку на митинг против программы реновации, заявила, что проект реновации вызвал возмущение "сотен тысяч москвичей", а чиновники, по сути, "узурпировали власть". "Сегодня практически во всех районах Москвы идет такой мощное бурление жителей, на улицы выходят те, кто никогда раньше этого не делал", – подчеркнула депутат.

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