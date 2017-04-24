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Москвичей приглашают увидеть салют с храма Христа Спасителя за 750 рублей
27 апреля 2017 г. | Время публикации 09:21 | Последние изменения 11:30
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
В кассах храма Христа Спасителя вывешен прейскурант, приглашающий увидеть салют в честь дня Победы со смотровой площадки храма: услуга стоит существенно дороже обычной экскурсии на смотровую площадку и не предусматривает льгот. Журналисты отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, пишет "Московский комсомолец".

На одной из касс на Волхонке, продающих экскурсионные билеты в храм Христа Спасителя, появилось объявление, приглашающее увидеть салют 9 Мая со смотровой площадки храма Христа Спасителя. Стоимость "услуги" оценивается в 750 рублей: хотя формально вход на смотровую площадку предусматривает скидку для льготных категорий, на салют скидок нет, и цена существенно выше, чем в дневное время.

С одной стороны, сама оплата прогулок на смотровой площадке вне времени церковных служб вопросов не вызывает, с другой - журналисты резонно отмечают, что салют в честь Дня Победы не является храмовой достопримечательностью, и продажа недешевых экскурсий выглядит как минимум странно. В туристических бюро, проводящих экскурсии с подъемом на смотровую площадку храма, заявили, что не продают экскурсию на салют или парад, а что могут видеть люди во время экскурсии на смотровую площадку, их не касается.

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