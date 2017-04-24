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Инвестор получит 200 миллионов рублей на создание парка на охраняемой природной территории в Крылатском
27 апреля 2017 г. | Время публикации 08:47 | Последние изменения 11:35
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Московские власти объявили конкурс на комплексное благоустройство Крылатских холмов. Инвестор получит в аренду на 15 лет участок площадью 31 гектар, на котором появится природно-исторический парк с кафе и торговыми павильонами. Как рассказали РБК в пресс-службе столичного департамента природопользования, этот участок входит в границы особо охраняемой природной территории.

Экологический парк-музей на Крылатских холмах откроется на территории природно-исторического парка "Москворецкий". Предполагается, что победитель аукциона, который состоится 16 мая, должен будет потратить на аренду территории не менее 16,8 миллиона рублей и еще 180,9 миллиона рублей - на благоустройство участка в 31,12 гектара. Отчет о затратах на развитие и содержание территории инвестор должен будет ежемесячно направлять городским властям.

Предварительный проект "этно-экологического" парка-музея был утвержден 16 февраля. По условиям конкурса в нем установят девять ворот в стиле разных материков и частей света, спортивные площадки, беседки, лекторий с куполом, два музея, юрту. Инвестор сможет разместить в парке семь кафе, четыре торговых павильона и четыре тележки, два пункта проката спортивного инвентаря. Нестационарные объекты смогут торговать сувенирами, мороженым, товарами общепита. В павильонах планируется устраивать выставки и мастер-классы по изготовлению сувениров и обучению "древним навыкам".

Отметим, что Крылатские холмы в 1998 году получили статус особо охраняемой природной территории, однако в 2001 году арбитражный суд признал это постановление мэрии недействительным. В 2009 году участок оказался в долгосрочной аренде у компании "Лата-Трэк". При этом договор фактически не предусматривает никаких специальных природоохранных обязательств за исключением стандартного и весьма размытого требования: не допускать ухудшения экологической обстановки.

Летом 2016 года арендатор начал установку забора вдоль велодороги, фактически блокировав часть прогулочных троп, которыми пользовались местные жители. Осенью туда приехали экскаваторы и за три дня срыли один из холмов в полусотне метров от зоны родников. Жители района опасаются, что "Лата-Трэк" в итоге полностью заблокирует доступ на территорию парка для всех, кроме своих клиентов. В марте этого года несколько инициативных групп москвичей объединились для совместных действий и потребовали запретить застройку и воспрепятствовать попыткам арендатора закрыть участок для свободного посещения горожан.

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