Парковку на девяти улицах, по которым пройдет техника парада Победы, запретили до 9 мая

27 апреля 2017 г. Почти 20 улиц в центре столицы перекроют к вечеру в связи с репетицией парада Победы

Военная техника будет следовать на репетицию парада по улицам Нижние Мневники, Народного Ополчения, Звенигородскому шоссе и далее в центр. Улицы перекроют с 17:00, водителей просят пользоваться общественным транспортом.