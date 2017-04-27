Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке Рубрики: Общество

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По данным Ткачевой, сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, 100 из них ходят по расписанию, 50 обслуживают банкеты и мероприятия. В целом Москва-река используется в основном для перевозки туристов, число которых растет в ходе развития набережных и появления новых маршрутов: за год суда перевозят более миллиона пассажиров. "Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к трем миллионам туристов в год", - отметила Ткачева, заявив, что судовладельцы заинтересованы во включении Москвы-реки в событийные мероприятия и фестивали столицы.



Напомним, в 2015 году жители столицы поддержали идею учреждения нового праздника -



Летняя пассажирская навигация открылась в акватории Москвы, в ней будут задействованы около 150 теплоходов. Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии "Radisson Royal" Ольга Ткачева, которую цитирует "Интерфакс" , в этом году было решено отказаться от традиционного парада судов. "Не все судовладельцы оказались к нему готовы, и мы решили, что такое мероприятие нужно проводить только на лучшем уровне", - пояснила она.По данным Ткачевой, сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, 100 из них ходят по расписанию, 50 обслуживают банкеты и мероприятия. В целом Москва-река используется в основном для перевозки туристов, число которых растет в ходе развития набережных и появления новых маршрутов: за год суда перевозят более миллиона пассажиров. "Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к трем миллионам туристов в год", - отметила Ткачева, заявив, что судовладельцы заинтересованы во включении Москвы-реки в событийные мероприятия и фестивали столицы.Напомним, в 2015 году жители столицы поддержали идею учреждения нового праздника - Дня Москвы-реки , который планируется отмечать 19 июля. Участники проекта "Активный гражданин" предложили собственные праздничные идеи: одним их самых популярных предложений было пожелание провести акцию по очистке Москвы-реки и субботник по уборке акватории и прилегающих территорий. Также от участников голосования поступили предложения организовать экологические перфомансы, экскурсии по археологическим памятникам, вейкбординг, виндсерфинг, кайтинг, регату на яхтах, соревнование на байдарках, гонки на гидроциклах, турнир по рыбной ловле, водное такси, плавучие платформы с подсветкой, карнавал на реке, световое шоу и салют.



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