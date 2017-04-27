]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
27
апреля
pda
Поиск
Архив

Летняя пассажирская навигация открылась на Москве-реке
27 апреля 2017 г. | Время публикации 15:08 | Последние изменения 17:21
Рубрики: Общество  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Летняя пассажирская навигация открылась в акватории Москвы, в ней будут задействованы около 150 теплоходов. Как сообщила на пресс-конференции руководитель отдела внешних связей, маркетинга и рекламы флотилии "Radisson Royal" Ольга Ткачева, которую цитирует "Интерфакс", в этом году было решено отказаться от традиционного парада судов. "Не все судовладельцы оказались к нему готовы, и мы решили, что такое мероприятие нужно проводить только на лучшем уровне", - пояснила она.

По данным Ткачевой, сейчас в Москве работает около 150 теплоходов, 100 из них ходят по расписанию, 50 обслуживают банкеты и мероприятия. В целом Москва-река используется в основном для перевозки туристов, число которых растет в ходе развития набережных и появления новых маршрутов: за год суда перевозят более миллиона пассажиров. "Мы оптимистично смотрим в будущее: если инфраструктура будет развиваться, мы в течение нескольких лет приблизимся к трем миллионам туристов в год", - отметила Ткачева, заявив, что судовладельцы заинтересованы во включении Москвы-реки в событийные мероприятия и фестивали столицы.

Напомним, в 2015 году жители столицы поддержали идею учреждения нового праздника - Дня Москвы-реки, который планируется отмечать 19 июля. Участники проекта "Активный гражданин" предложили собственные праздничные идеи: одним их самых популярных предложений было пожелание провести акцию по очистке Москвы-реки и субботник по уборке акватории и прилегающих территорий. Также от участников голосования поступили предложения организовать экологические перфомансы, экскурсии по археологическим памятникам, вейкбординг, виндсерфинг, кайтинг, регату на яхтах, соревнование на байдарках, гонки на гидроциклах, турнир по рыбной ловле, водное такси, плавучие платформы с подсветкой, карнавал на реке, световое шоу и салют.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Горожане поддержали идею провести День Москвы-реки 19 июля
22 июня 2015 г.
Горожане поддержали идею провести День Москвы-реки 19 июля
Жители столицы поддержали идею учреждения нового праздника. Отмечать День Москвы-реки планируется 19 июля в парке Горького и на территории памятника природы "Серебряный бор". Там пройдет экологическая акция "Анти-пластик".

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
27.04.2017   18:52
9
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Четверг, 27 апреля 2017 г. // Последняя новость 17:16
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>