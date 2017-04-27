В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских лент

Молодежный патруль проведет во всех районах столицы рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек. Об этом агентству "Москва"
сообщил один из организаторов рейдов, член Общественной палаты Москвы Василий Дубенко. Патрули будут состоять из членов и председателей молодежных палат.
"Инициативные группы проведут мониторинг интернет-пространства, магазинов, различных заведений. И после этого мы разъясним людям, организациям то, как это должно быть на самом деле. Например, закрепление георгиевской ленты на автомобилях или сумках считается неэтичным", – сказал Дубенко. Какие меры участники рейдов будут применять к нарушителям, не сообщается.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что носит георгиевскую ленточку на сумке. "Я уже лет восемь ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. На работу, во все командировки, эта георгиевская ленточка облетела весь мир со мной. Я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку на своей сумке", – цитирует его "Интерфакс"
. Он выразил сомнение, что у Кремля есть позиция по поводу использования георгиевских ленточек.
Молодежная палата при Мосгордуме также выступает против коммерческого неэтичного применения символов Победы: "например, использование на этикетках алкоголя
, использование в качестве рекламных акций", пояснил Дубенко. По его словам, к символам Победы в Великой Отечественной войне помимо георгиевской ленты и ордена "Победа" относится "вся победная символика" Великой Отечественной войны и образы военачальников.
Идея бесплатно раздавать георгиевские ленточки в преддверии Дня Победы возникла в 2005 году в стенах агентства РИА "Новости" (сейчас – МИА "Россия сегодня"). В этом году раздача ленточек началась 24 апреля. Получить ленту можно у здания агентства на Зубовском бульваре, возле станций метро, в городских парках.
В прошлом году активисты, одетые в военную форму и обвязанные георгиевскими ленточками, напали
на участников и гостей школьного конкурса исторических исследований, проводимого правозащитной организацией "Мемориал". Хулиганы облили зеленкой председателя жюри писательницу Людмилу Улицкую и выкрикивали оскорбления в адрес пришедших, среди которых были дети. Был задержан один человек, на него составили протокол о мелком хулиганстве.