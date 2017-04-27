В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских лент

23 апреля 2010 г. Столичные магазины выдают георгиевские ленты бонусом к водке

По кодексу акции, "Георгий" раздается бесплатно, но каждый год ленты становятся средством наживы. В некоторых магазинах их предлагают как бонус при покупке водки, а производители средства против прыщей рекламируют товар на похожем биколоре.