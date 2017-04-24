Якиманку обещают исключить из программы реновации вслед за Хамовниками и Арбатом

26 апреля 2017 г. Муниципальные депутаты Москвы добиваются разрешения на митинг против сносов: иначе будет "взрывоопасная ситуация"

Сразу несколько групп муниципальных депутатов подают или уже подали заявки в мэрию на общегородской митинг против программы и закона о реновации. Провести его планируется 14 мая на любой одобренной площадке в центре Москвы из числа предложенных активистами.