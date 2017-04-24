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К Первомаю Москву украсят цифровые открытки с тюльпанами и голубями
27 апреля 2017 г. | Время публикации 10:41 | Последние изменения 11:41
Рубрики: Праздники  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
20 цифровых билбордов украсят Москву в честь 1 Мая. Как сообщается на сайте мэра и правительства столицы, в гигантскую открытку превратится и медиафасад Центрального телеграфа. На открытках можно будет увидеть букеты весенних тюльпанов и птиц мира - белых голубей, летающих в чистом небе. Поздравления с праздником весны и труда москвичи смогут увидеть уже в пятницу, 28 апреля, ролики планируется транслировать до 2 мая.

Цифровые открытки на билбордах размером три на шесть метров можно будет увидеть вдоль Третьего транспортного кольца. Кроме того, ко Дню Победы Москву украсят более 1100 тематических плакатов и цифровых билбордов. На плакатах, которые начнут появляться по всему городу с 27 апреля, разместят портреты маршалов Победы, кадры военной хроники, детские рисунки, посвященные 9 Мая.

На майские праздники в Москве подготовили сотни массовых мероприятий, среди них концерты, кинопоказы, театральные постановки. Празднование развернется на 35 центральных и девяти окружных площадках. А в День Победы в 19 городских парках и на ВДНХ запустят фейерверки. Кроме того, в эти дни будет проходить фестиваль "Московская весна". Горожан ждут мастер-классы, пешие экскурсии и анимационная программа. На 38 музыкальных площадках выступят участники международного вокального конкурса "Московская весна a cappella", который впервые проводят на фестивале.

В целях предупреждения противоправных действий 1, 8 и 9 мая в местах проведения массовых мероприятий и расположенных рядом магазинах временно запретят торговлю крепкими спиртными и слабоалкогольными напитками, в том числе пивом в любой емкости и прохладительными напитками в стеклянной таре. Столичные власти также выпустили памятку о поведении в местах массовых гуляний. Помимо советов о том, как обезопасить себя в толпе, москвичам рекомендуют не брать с собой на гулянья детей и не надевать обувь с длинными шнурками.
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