К Первомаю Москву украсят цифровые открытки с тюльпанами и голубями

24 апреля 2017 г. Власти посоветовали москвичам не брать детей на майские гулянья

Департамент региональной безопасности опубликовал правила поведения в местах массовых гуляний в майские праздники. Горожанам советуют оставить детей дома, избегать длинных шарфов, платьев и шнурков, не забираться на столбы и заборы.