Неизвестный угнал экскаватор-погрузчик со стройки в центре Москвы Городская инфраструктура Рубрики: Криминал

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С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился генеральный директор строительной фирмы. Он рассказал, что злоумышленник угнал экскаватор JCB-3 CS SM/4T от дома N 32 по улице Земляной Вал.



Согласно В центре столицы неизвестный похитил со стройки экскаватор-погрузчик стоимостью около 2,5 миллиона рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился генеральный директор строительной фирмы. Он рассказал, что злоумышленник угнал экскаватор JCB-3 CS SM/4T от дома N 32 по улице Земляной Вал.Согласно информации на сайте московской мэрии, в настоящий момент во дворе дома по этому адресу ведется строительство инновационной спортивной площадки. Инновационность ее заключается в том, что над снарядами будут размещены QR-коды: считав их со смартфона, пользователи смогут посмотреть инструкции о том, как правильно выполнять упражнения. Открыть площадку власти обещают к сентябрю.



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