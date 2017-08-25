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Неизвестный угнал экскаватор-погрузчик со стройки в центре Москвы
27 августа 2017 г. | Время публикации 12:58 | Последние изменения 13:02
Рубрики: Криминал, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В центре столицы неизвестный похитил со стройки экскаватор-погрузчик стоимостью около 2,5 миллиона рублей, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился генеральный директор строительной фирмы. Он рассказал, что злоумышленник угнал экскаватор JCB-3 CS SM/4T от дома N 32 по улице Земляной Вал.

Согласно информации на сайте московской мэрии, в настоящий момент во дворе дома по этому адресу ведется строительство инновационной спортивной площадки. Инновационность ее заключается в том, что над снарядами будут размещены QR-коды: считав их со смартфона, пользователи смогут посмотреть инструкции о том, как правильно выполнять упражнения. Открыть площадку власти обещают к сентябрю.
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Понедельник, 28 августа 2017 г. // Последняя новость 27 августа 2017 г. 18:00
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