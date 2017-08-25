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Автомобиль сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Отрадном, женщина погибла
27 августа 2017 г. | Время публикации 14:25
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей Москва
Автомобиль Hyundai сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в районе Отрадное на северо-востоке столицы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления ГИБДД. Инцидент произошел возле дома 24 по Алтуфьевскому шоссе.

"Водитель автомобиля Hyundai допустил наезд на женщину и ее 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Ребенок и водитель иномарки были госпитализированы", - рассказал собеседник агентства. О состоянии пострадавшего ребенка информации к настоящему моменту нет.
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Понедельник, 28 августа 2017 г. // Последняя новость 27 августа 2017 г. 18:00
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