Борьба москвичей с беспредельной стройкой жилого комплекса на Живописной снова обострилась

2 мая 2017 г. Ситуация вокруг стройки на Живописной обострилась перед праздниками

Строители привезли трубы для прокладки кабеля и выгрузили их на границе природной территории. Однако защитники соснового бора объявили экстренный сбор, перегородив путь технике. На место прибыла полиция, но задержаний не было.