Дорожная ситуация в столице ухудшится из-за непогоды Погода Рубрики: Автотранспорт

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ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах, в особенности в ночное время, соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также по возможности автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом.



ГКУ "Центр организации дорожного движения" прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в течение дня в Москве из-за плохой погоды. Как сообщается на сайте ведомства , сегодня в столице будет облачно, местами гололедица. Ночью ожидаются осадки и минусовая температура.ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах, в особенности в ночное время, соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также по возможности автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом.



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