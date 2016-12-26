Дорожная ситуация в столице ухудшится из-за непогоды

ГКУ "Центр организации дорожного движения" прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в течение дня в Москве из-за плохой погоды. Как сообщается на сайте ведомства
, сегодня в столице будет облачно, местами гололедица. Ночью ожидаются осадки и минусовая температура.
ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах, в особенности в ночное время, соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также по возможности автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом.