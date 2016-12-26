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Дорожная ситуация в столице ухудшится из-за непогоды
27 декабря 2016 г. | Время публикации 11:06 | Последние изменения 13:08
Рубрики: Автотранспорт, Погода  
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Global Look Press
ГКУ "Центр организации дорожного движения" прогнозирует ухудшение дорожной ситуации в течение дня в Москве из-за плохой погоды. Как сообщается на сайте ведомства, сегодня в столице будет облачно, местами гололедица. Ночью ожидаются осадки и минусовая температура.

ЦОДД просит водителей быть более внимательными на дорогах, в особенности в ночное время, соблюдать правила дорожного движения, избегать необоснованных маневров и резких торможений. Также по возможности автомобилистов просят пользоваться общественным транспортом.

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Вторник, 27 декабря 2016 г. // Последняя новость 15:46
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