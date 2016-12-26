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Новогодний кукольный театр открылся в аэропорту "Домодедово"
27 декабря 2016 г. | Время публикации 13:28
Рубрики: Праздники, Развлечения  
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domodedovo.ru
Новогодний кукольный театр для детей открылся в аэропорту "Домодедово". Как сообщается на сайте аэропорта, новогодний кукольный театр для детей открылся в выставочной галерее Domodedovo Art Gallery в центральной части аэровокзала. Темой театральной программы стало путешествие по русским народным сказкам "Морозко", "Колобок", "Коза-Дереза" и другим.

Спектакли будут проходить ежедневно с 10:00 до 19:00 вплоть до 9 января 2017 года, а в перерывах между театральными представлениями дети смогут создать собственную куклу для спектакля. Кроме того, к праздникам выпущен ограниченный тираж эксклюзивных посадочных билетов с новогодними поздравлениями, а с 27 по 29 декабря взрослые авиапутешественники смогут выиграть подарки от кафе и магазинов на территории аэропорта.
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