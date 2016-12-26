В Сети начался сбор подписей против "диктаторского" запрета на уличные встречи с депутатами Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



Депутат Мосгордумы Елена Шувалова разместила на портале



"Самостоятельное определение порядка приема населения вступает в противоречие с необходимостью согласования. Мы считаем данный законопроект очередным шагом на пути уничтожения представительной власти. Если единороссовское большинство и их сторонники примут изменения, станет совершенно очевидно, что значительная часть депутатов представляет интересы не москвичей, а капитала", - подчеркнула Шувалова.



Ранее против законопроекта выступили представители КПРФ. В частности, Валерий Рашкин назвал поправки антиконституционными. "Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями", - возмутился коммунист. Отметим, что сейчас такая форма собраний не требует предварительного уведомления властей и зачастую остается для горожан единственным способом выразить свое отношение к тем или иным городским реформам и событиям. На минувшей неделе стало известно, что комиссия по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы, которой руководит Татьяна Портнова из "Единой России", разработала поправки в городские законы о статусе столичного депутата, которые фактически приравнивают встречи парламентариев с избирателями к митингам. Ответственные за данный законопроект чиновники утверждают, что подобная мера решит "правовой пробел", тогда как противники инициативы называют поправки "диктаторской атакой".Депутат Мосгордумы Елена Шувалова разместила на портале Change.org петицию с призывом к москвичам выступить против законопроекта. По ее словам, эти поправки нарушают конституционные основы представительной власти, поскольку в статье 8 закона "О статусе депутата Московской городской Думы" однозначно говорится, что каждый депутат самостоятельно определяет порядок ведения приема населения."Самостоятельное определение порядка приема населения вступает в противоречие с необходимостью согласования. Мы считаем данный законопроект очередным шагом на пути уничтожения представительной власти. Если единороссовское большинство и их сторонники примут изменения, станет совершенно очевидно, что значительная часть депутатов представляет интересы не москвичей, а капитала", - подчеркнула Шувалова.Ранее против законопроекта выступили представители КПРФ. В частности, Валерий Рашкин назвал поправки антиконституционными. "Власти хотят, чтобы депутаты не встречались с избирателями, чтобы правда не доходила до населения через депутатов. Скоро дойдем до того, что господин Собянин будет давать нам разрешения на встречу с избирателями", - возмутился коммунист. Отметим, что сейчас такая форма собраний не требует предварительного уведомления властей и зачастую остается для горожан единственным способом выразить свое отношение к тем или иным городским реформам и событиям.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 22 декабря 2016 г. Свободные уличные встречи депутатов с избирателями хотят приравнять к митингам

Сейчас такой формат собраний не требует предварительного уведомления властей и зачастую остается для горожан единственным способом выразить свое отношение к тем или иным городским реформам и событиям.

