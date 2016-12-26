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Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 8 января
27 декабря 2016 г. | Время публикации 19:25
Рубрики: Автотранспорт, Праздники  
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Moscow-Live.ru
С 1 по 8 января включительно парковаться в Москве можно будет бесплатно - в этот период в столице действуют так называемые парковочные каникулы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городской администрации. Собеседник агентства подчеркнул, что 31 декабря выпадает на субботу и праздничным днем не является, а потому плата будет взиматься.

Эксперимент по бесплатной парковке по праздникам был запущен столичными властями с 1 мая 2014 года. С начала текущего года парковочные каникулы также распространились на воскресенья, перенесенные в соответствии с законом выходные дни, а также на субботы, следующие за праздничным или выходным днем.

Отметим, что с 26 декабря в Москве произошло очередное расширение парковочного пространства, которое затронуло 47 районов Москвы, в 17 из них платные парковки появились впервые. По словам экспертов мэрии, расширение поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение. Независимые же эксперты утверждают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки, а у введения платной стоянки на окраинах города и вовсе нет объяснения. Против этой инициативы властей и многие горожане, которые уже неоднократно устраивали протесты, а сейчас собирают подписи против "антисоциальной" политики дептранса.
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