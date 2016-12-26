Парковка в Москве будет бесплатной с 1 по 8 января Праздники Рубрики: Автотранспорт

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Эксперимент по бесплатной парковке по праздникам был запущен столичными властями с 1 мая 2014 года. С начала текущего года парковочные каникулы также распространились на воскресенья, перенесенные в соответствии с законом выходные дни, а также на субботы, следующие за праздничным или выходным днем.



Отметим, что с 26 декабря в Москве произошло С 1 по 8 января включительно парковаться в Москве можно будет бесплатно - в этот период в столице действуют так называемые парковочные каникулы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городской администрации. Собеседник агентства подчеркнул, что 31 декабря выпадает на субботу и праздничным днем не является, а потому плата будет взиматься.Эксперимент по бесплатной парковке по праздникам был запущен столичными властями с 1 мая 2014 года. С начала текущего года парковочные каникулы также распространились на воскресенья, перенесенные в соответствии с законом выходные дни, а также на субботы, следующие за праздничным или выходным днем.Отметим, что с 26 декабря в Москве произошло очередное расширение парковочного пространства, которое затронуло 47 районов Москвы, в 17 из них платные парковки появились впервые. По словам экспертов мэрии, расширение поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение. Независимые же эксперты утверждают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки, а у введения платной стоянки на окраинах города и вовсе нет объяснения. Против этой инициативы властей и многие горожане, которые уже неоднократно устраивали протесты, а сейчас собирают подписи против "антисоциальной" политики дептранса.



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Расширение затронет аварийные участки и места притяжения у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок транспорта. Эксперты между тем выступают против платной парковки на окраинах.

