Полиция занялась ситуацией с избиением москвича за снятую с номера BMW картонку

26 декабря 2016 г. Москвича избили за попытку "настучать" на нарушителя правил парковки

В социальных сетях неожиданно развернулась дискуссия вокруг избиения жителя столицы за то, что тот снял бумажку с номера неправильно припаркованной машины. Некоторые граждане считают, что "стукачу" досталось по делу.