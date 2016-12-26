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Полиция занялась ситуацией с избиением москвича за снятую с номера BMW картонку
27 декабря 2016 г. | Время публикации 18:00
Рубрики: Автотранспорт, Криминал  
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Moscow-Live.ru
Столичная полиция проводит проверку по факту избиения мужчины, который пытался снять бумажку, прикрывающую номер припаркованного в неположенном месте автомобиля на Малой Бронной улице рядом с рестораном Village Kitchen. Об этом РИА "Новости" рассказала адвокат пострадавшего Илона Цилюрик.

По словам собеседницы агентства, ее клиент Артур Бойко в результате нападения получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица. "По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подтвердили в городском управлении МВД.

Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что стражи порядка уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения возле места преступления и изучают их. Кроме того, полиция ожидает медицинского заключения о нанесенных побоях.

Отметим, что инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях. Несмотря на то, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, многие окрестили его деятельность "стукачеством". Впрочем, более благоразумная часть пользователей склоняется к тому, что подобное происшествие - дикость, а владельцам иномарки в престижном районе стоит постыдиться того, что они прячутся от оплаты парковки подобным образом.
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