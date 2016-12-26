Полиция занялась ситуацией с избиением москвича за снятую с номера BMW картонку

Столичная полиция проводит проверку по факту избиения мужчины, который пытался снять бумажку, прикрывающую номер припаркованного в неположенном месте автомобиля на Малой Бронной улице рядом с рестораном Village Kitchen. Об этом РИА "Новости"
рассказала адвокат пострадавшего Илона Цилюрик.
По словам собеседницы агентства, ее клиент Артур Бойко в результате нападения получил закрытый осколочный перелом носа и повреждение мягких тканей лица. "По данному факту сотрудниками органов внутренних дел проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - подтвердили в городском управлении МВД.
Источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что стражи порядка уже изъяли видеозаписи с камер наблюдения возле места преступления и изучают их. Кроме того, полиция ожидает медицинского заключения о нанесенных побоях.
Отметим, что инцидент получил широкий резонанс
в социальных сетях. Несмотря на то, что пострадавший не сделал ничего противозаконного, многие окрестили его деятельность "стукачеством". Впрочем, более благоразумная часть пользователей склоняется к тому, что подобное происшествие - дикость, а владельцам иномарки в престижном районе стоит постыдиться того, что они прячутся от оплаты парковки подобным образом.