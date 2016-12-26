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Неизвестный напал на девушку с кухонным ножом в Останкинском районе столицы
27 декабря 2016 г. | Время публикации 14:36
Рубрики: Криминал  
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Столичные правоохранители разыскивают неизвестного мужчину, который ранил девушку кухонным ножом в квартире на северо-востоке города, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пострадавшая 21-летняя москвичка была доставлена в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского.

"В ходе проверки установлено, что в квартире потерпевшей на улице Академика Королева неизвестный в ходе конфликта умышленно нанес девушке два удара ножом в область грудной клетки и шеи, после чего скрылся", - заявил собеседник агентства. С места преступления были изъяты оружие преступника со следами крови и прочие улики.

В настоящий момент ведется поиск злоумышленника, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.
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