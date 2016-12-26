Гигантский медиаэкран на Воробьёвых горах покажет матчи ЧМ-2018

Медиаэкран размером 140 квадратных метров установят на Воробьевых горах к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщает официальный портал
столичной мэрии, экран покажет все матчи мундиаля, там же разместится фан-зона на 40 тысяч человек, главной ее площадкой станет большая сцена, на которой перед болельщиками выступят артисты и музыканты.
Площадка на Воробьевых горах будет открываться за два часа до начала первого матча и прекращать работу через некоторое время после окончания последней игры. В первых рядах перед сценой предусмотрены места для инвалидов-колясочников, также в фан-зоне расположится магазин сувенирной продукции с символикой турнира и информационный центр для туристов, сотрудники которого будут говорить на русском и английском языках. Перед фан-зоной появится специальная парковка для велосипедов, кроме того, добраться до фан-феста можно будет на бесплатных автобусах, которые запустят от станции метро "Киевская" и стадиона "Лужники". Кроме того, к ЧМ-2018 откроют канатную дорогу
от Воробьевых гор к "Лужникам".