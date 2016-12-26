Памятник погибшим журналистам в Москве появится в ближайшие полгода

Памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей в мирное время, может появиться в столице в первой половине 2017 года, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на первого секретаря Союза журналистов Москвы (СЖМ) Людмилу Щербину. Монумент должен появиться недалеко от станции метро "Арбатская".
"Определением точного места установки памятника сейчас занимается Московский комитет по архитектуре и Департамент капитального ремонта", - отметила Щербина. По ее словам, в конкурсную комиссию поступило более 100 проектов памятника от ведущих скульпторов. Прием проектов завершается 30 декабря, а после январских праздников конкурсная комиссия окончательно определится с образом скульптуры.
Отметим, что Мосгордума одобрила
появление памятника погибшим журналистам еще весной 2015 года. "Мы хотели, чтобы это был какой-то символ, который бы имел отношение ко всем цехам журналистики. Мы считаем, что это должен быть символ дани памяти всем погибшим, а вместе с тем - и нашей веры, что жизнь продолжается, и журналистика продолжает говорить свое веское слово", - так Щербина объяснила сложности проекта в ноябрьском интервью "Московскому комсомольцу"
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