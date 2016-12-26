Памятник погибшим журналистам в Москве появится в ближайшие полгода

13 мая 2015 г. Мосгордума одобрила установку памятника погибшим журналистам

Памятник журналистам, погибшим при исполнении профессиональных обязанностей, будет установлен в сквере Центрального дома журналистов напротив Арбатской площади. Установку монумента одобрили депутаты Мосгордумы.