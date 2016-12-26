Родители московских школьников добились отмены скандального курса православия

Родители учащихся столичной школы номер 2065 добились отказа от преподавания предмета "Истоки": школа отменила курс, заменив его на "Основы светской этики". При этом в учительском профсоюзе указывают, что директора школ вынуждены лишать родителей выбора из-за финансовой невозможности обеспечить всех желающих подходящими для них предметами. Об этом пишет "Коммерсант"
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Представитель инициативной группы родителей столичной школы 2065 Инна Герасимова рассказала, что руководство учебного заведения решило отказаться от преподавания скандального курса "Истоки", заменив его курсом "Основы светской этики". "Мы изучили пособие: в нем нет религии и оно написано понятно для детей. Так что мы дали согласие", - сказала активистка. Напомним, ранее родители пятиклассников обратились в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии", назвав "навязанный" им предмет "Истоки" "антинаучной манипуляцией"
и "давлением на детскую психику". Авторы обращения подчеркивали, что в обоих курсах содержится конфессиональный уклон, при этом они являются "обязательными для всех учеников", среди которых есть мусульмане, иудеи и католики.
Между тем эксперты отмечают, что теоретически родители действительно вправе выбрать, какой именно предмет будет преподаваться их детям, однако возможности школы варьировать преподавание того или иного предмета ограничены прежде всего нормативным подушевым финансированием. "Школа получает деньги по числу учеников. На преподавание такого модульного предмета она тоже получает определенную сумму. И если действовать по закону, то может оказаться, что появится пять учебных групп и пять учителей, между которыми надо поделить выделенные деньги", - поясняет сопредседатель независимого профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий.
По его словам, в подобных условиях директор вынужден уговаривать родителей выбирать не более двух вариантов или решает за них, рискуя "получить нагоняй" в департаменте образования. В случае же со школой 2065 администрация просто перестаралась, решив, что преподавание курса "Истоки" нужно руководству любой ценой. При этом представители Русской православной церкви подчеркивают, что этот курс не является обязательным
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