Родители московских школьников добились отмены скандального курса православия

9 декабря 2016 г. Родители московских школьников пожаловались в прокуратуру на курс православия

Группа родителей учеников школы 2065 обратилась в Генпрокуратуру с жалобой на "навязывание религиозной идеологии". Московские родители считают предмет "Истоки" "антинаучной манипуляцией" и "давлением на детскую психику".