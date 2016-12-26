На московские улицы вышли новогодние трамваи

21 декабря 2015 г. Новогодний трамвай запустили от Чистых прудов до "Университета"

Трамвай будет курсировать по вечерам до конца новогодних праздников по маршруту N 39 и создавать пассажирам праздничное настроение. 23 декабря во всем наземном транспорте начнут звучать новогодние поздравления.