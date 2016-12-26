]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
28
декабря
pda
Поиск
Архив

На московские улицы вышли новогодние трамваи
27 декабря 2016 г. | Время публикации 18:31 | Последние изменения 22:39
Рубрики: Общественный транспорт  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Украшенные мерцающими светодиодными огнями новогодние трамваи вышли на московские маршруты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова. Праздничные составы будут курсировать по городским улицам до 10 января.

Как и в прошлом году, для участия в проекте были отобраны три двухвагонных состава, каждый из которых украшен десятью тысячами мерцающих светодиодных лампочек. Маршруты новогодних трамваев будут периодически меняться, чтобы их увидело максимальное количество пассажиров, отметил Антонов.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Новогодний трамвай запустили от Чистых прудов до "Университета"
21 декабря 2015 г.
Новогодний трамвай запустили от Чистых прудов до "Университета"
Трамвай будет курсировать по вечерам до конца новогодних праздников по маршруту N 39 и создавать пассажирам праздничное настроение. 23 декабря во всем наземном транспорте начнут звучать новогодние поздравления.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
28.12.2016   0:46
0
20:00 21:00 22:00 23:00 00:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2016 NEWSmsk.com
]]>
]]>