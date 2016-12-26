На московские улицы вышли новогодние трамваи

Украшенные мерцающими светодиодными огнями новогодние трамваи вышли на московские маршруты, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова. Праздничные составы будут курсировать по городским улицам до 10 января.
Как и в прошлом году
, для участия в проекте были отобраны три двухвагонных состава, каждый из которых украшен десятью тысячами мерцающих светодиодных лампочек. Маршруты новогодних трамваев будут периодически меняться, чтобы их увидело максимальное количество пассажиров, отметил Антонов.