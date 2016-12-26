В каникулы в метро будет звучать музыка Моцарта и Гленна Миллера

26 декабря 2016 г. Герои мультфильма о Снежной королеве поздравят с Новым годом пассажиров метро и МЦК

Скачавшие приложение "Снежная королева 3" при наведении своих гаджетов на проездной билет со спецметкой услышат новогодние пожелания от героев франшизы "Снежная Королева". Также пользователей ждут увлекательные игры.