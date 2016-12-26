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В каникулы в метро будет звучать музыка Моцарта и Гленна Миллера
27 декабря 2016 г. | Время публикации 09:49 | Последние изменения 13:50
Рубрики: Праздники, Метрополитен  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Радиостанция Московского метрополитена запустила новогоднюю программу. Как сообщается на сайте столичного метрополитена, пассажиры смогут узнать интересные факты, связанные с Новым годом, стихотворения, посвящённые празднику, а также услышать любимые отечественные и зарубежные композиции. Новогодняя радиотрансляция будет идти в вестибюлях, на эскалаторах, а также в кассовых залах метрополитена до 8 января.

Впервые в столичном метро прозвучит мелодия из знаменитой комедии "Игрушка" с Пьерам Ришаром, композиция Гленна Миллера In the Mood, знаменитая тема Yakety Sax из "Шоу Бенни Хилла", Little Man в исполнении Шер и Сонни Боно, а также песни из советских комедий "Чародеи" и "Карнавальная ночь" и мультфильма "Зима в Простоквашино". Учащиеся школ поздравят москвичей и гостей столицы с Новым годом, прочитав стихи собственного сочинения, а также произведения Александра Пушкина, Самуила Маршака и других поэтов на зимнюю тематику. А дикторы приведут любопытные факты из истории празднования Нового года.

"Классическая" программа будет включать в себя "Вальс" Свиридова, "Адажио" Чайковского из балета "Щелкунчик", "Венские конфетки" Иоганна Штрауса и отрывки из сороковой симфонии Моцарта. Напомним, в кассы метро также поступила серия проездных билетов со специальной меткой, позволяющей получить новогодние поздравления от героев мультфильма "Снежная королева" и поиграть в забавные игры с помощью мобильного приложения.
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