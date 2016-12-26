Около 150 остановок с зарядками для гаджетов заработали в Москве

В Москве установили 220 остановок нового типа с зарядками для гаджетов. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, 146 павильонов уже действует, на 74 продолжаются пусконаладочные работы.
В действующих павильонах москвичи и гости столицы могут подзарядить мобильные телефоны и компьютеры, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, а также построить маршрут при помощи навигационных карт и схем
. Большинство павильонов также оборудовано камерами видеонаблюдения и электронными табло, где отображается время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов. Сейчас ведутся работы по их подключению.