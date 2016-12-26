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Около 150 остановок с зарядками для гаджетов заработали в Москве
27 декабря 2016 г. | Время публикации 12:58
Рубрики: Общественный транспорт, Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
В Москве установили 220 остановок нового типа с зарядками для гаджетов. Как сообщается на сайте столичной мэрии, 146 павильонов уже действует, на 74 продолжаются пусконаладочные работы.

В действующих павильонах москвичи и гости столицы могут подзарядить мобильные телефоны и компьютеры, подключиться к бесплатной сети Wi-Fi, а также построить маршрут при помощи навигационных карт и схем. Большинство павильонов также оборудовано камерами видеонаблюдения и электронными табло, где отображается время прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов. Сейчас ведутся работы по их подключению.
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