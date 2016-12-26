Около 150 остановок с зарядками для гаджетов заработали в Москве

14 ноября 2016 г. 200 автобусных остановок нового поколения появится в столице до конца года

В Москве уже установлено 137 павильонов нового поколения, 25 из них будут размещаться в центре. Павильоны будут оборудованы видеонаблюдением, USB-портами для зарядки гаджетов, а также картами, позволяющими построить маршрут.