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Эвакуатор раздавил крышу неправильно припаркованной машины в Москве (ВИДЕО)
27 декабря 2016 г. | Время публикации 15:15 | Последние изменения 15:51
Рубрики: Автотранспорт  
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Водитель эвакуатора "Московского паркинга" по ошибке раздавил крышу неправильно припаркованного автомобиля, сообщает "Российская газета". Очевидцами произошедшего стали многочисленные москвичи, один из которых заснял инцидент на камеру телефона.

На опубликованной в YouTube записи видно, как сотрудник московского паркинга опускает машину на платформу эвакуатора, после чего поворачивается к ней спиной, продолжая держать руку на рычаге крана. В этот момент подъемный механизм резко придавливает иномарку, раздается скрежет металла и звук треснувшего стекла.

В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" заявили, что эвакуацией машин занимаются подрядные организации, у которых заключены договоры со страховыми компаниями. Это означает, что каждая машина, которая попадает на эвакуатор, застрахована с момента погрузки и до момента, пока владелец не заберет ее со штрафстоянки.



"В данном случае автомобиль перемещался организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу", - подчеркнули в АМПП. Представители компании уже связались с водителем пострадавшей машины и ждут от него необходимый пакет документов для передачи в страховую компанию.
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