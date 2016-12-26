Эвакуатор раздавил крышу неправильно припаркованной машины в Москве (ВИДЕО)

Водитель эвакуатора "Московского паркинга" по ошибке раздавил крышу неправильно припаркованного автомобиля, сообщает "Российская газета". Очевидцами произошедшего стали многочисленные москвичи, один из которых заснял инцидент на камеру телефона.
На опубликованной в YouTube записи видно, как сотрудник московского паркинга опускает машину на платформу эвакуатора, после чего поворачивается к ней спиной, продолжая держать руку на рычаге крана. В этот момент подъемный механизм резко придавливает иномарку, раздается скрежет металла и звук треснувшего стекла.
В пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" заявили, что эвакуацией машин занимаются подрядные организации, у которых заключены договоры со страховыми компаниями. Это означает, что каждая машина, которая попадает на эвакуатор, застрахована с момента погрузки и до момента, пока владелец не заберет ее со штрафстоянки.
"В данном случае автомобиль перемещался организацией "Сервис-Интегратор". Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу", - подчеркнули в АМПП. Представители компании уже связались с водителем пострадавшей машины и ждут от него необходимый пакет документов для передачи в страховую компанию.
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