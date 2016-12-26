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Жителя Москвы осудили за ущерб крымским телефонным операторам
27 декабря 2016 г. | Время публикации 17:26
Рубрики: Криминал  
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Суд признал виновным москвича Алексея Журина, который с помощью компьютерных технологий смог вмешаться в работу крымских телефонных "Крымтелеком" и "Севтелекомсвязь", причинив им ущерб на 30 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональную прокуратуру.

Как отмечается, 23-летний житель столицы искусственно увеличивал объем международного трафика операторов и, соответственно, задолженность мобильных операторов полуострова перед транзитным оператором. В отношении Журина было заведено уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб).

Москвича приговорили к двум годам колонии-поселения и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Также суд взыскал с Журина причиненный мобильным операторам ущерб и арестовал его имущество на 4 миллиона рублей.
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