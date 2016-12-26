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Клиент банка в Орехово-Зуево попытался покончить с собой, требуя снизить ставку по кредиту
27 декабря 2016 г. | Время публикации 12:24 | Последние изменения 13:06
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
В подмосковном Орехово-Зуево сотрудники полиции вместе с бойцами Росгвардии задержали мужчину, который пытался покончить с собой в одном из банков. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 10:30 в один из банков Орехово-Зуево вошел мужчина, облил себя неустановленной жидкостью и заявил, что покончит жизнь самоубийством, требуя понизить ему ставку по кредиту. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, который успел нанести себе ножевое ранение. Он доставлен в медучреждение, по факту случившегося начата проверка.

Подобные случаи в столичном регионе не редкость: вечером 14 декабря мужчина зашел в отделение на улице Перерва и попросил кассира-операциониста разменять 5 тысяч рублей. Вместе с заполненным заявлением на размен денег он передал сотруднице банка записку, в которой требовал отдать ему деньги в течение 30 секунд под угрозой подрыва "пояса шахида". После того, как кассир нажала тревожную кнопку и спряталась в подсобном помещении, мужчина скрылся. Еще один посетитель взял в банке талончик электронной очереди, а потом подошел к кассиру и передал ей обложку от паспорта, в котором лежала записка с требованием отдать деньги и угрозой взорвать помещение. Сотрудница банка нажала тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся, ничего не взяв. А клиент банка на Садовнической улице угрожал взорвать его из-за невозможности погасить долг по кредиту.

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