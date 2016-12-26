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В ближайшие дни в столице ожидаются резкие скачки атмосферного давления
27 декабря 2016 г. | Время публикации 15:46
Рубрики: Погода  
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Global Look Press
В московском регионе в течение текущей недели ожидаются резкие скачки атмосферного давления, сообщает портал "Метеоновости". В связи с этим многие люди будут отмечать ухудшение самочувствия. Особенно тяжко придется тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями и гражданам, перенесшим инфаркт или инсульт.

Накануне барометры показывали 746 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям, однако сегодня давление упало гораздо ниже нормы - до 735 мм. Завтра атмосферное давление вновь подрастет до нормального, а 29 декабря с приходом антициклона достигнет 758 миллиметров ртутного столба. К началу нового года давление вновь упадет до аномальных 735 мм.
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Вторник, 27 декабря 2016 г. // Последняя новость 15:46
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