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Мужчина расстрелял из ружья пять человек и покончил с собой
27 декабря 2016 г. | Время публикации 08:34 | Последние изменения 15:27
Рубрики: Происшествия  
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Агентство городских новостей "Москва"
Мужчина, открывший огонь по сотрудникам полиции на Ельнинской улице в Москве, покончил с собой, находившаяся с ним в квартире женщина освобождена. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что оперативные сотрудники полиции задерживали опасного преступника в доме 22 на Ельнинской улице. Мужчина оказал сопротивление и ранил из охотничьего ружья троих оперативников, после чего укрылся в квартире на 7 этаже, где находилась женщина. Он также ранил двоих работников коммунальных служб, вызванных для вскрытия двери.

В пресс-службе столичного ГУ МВД РФ подтвердили информацию о раненых, уточнив, что четверо пострадавших госпитализированы, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь сотрудника полиции и захвате заложников.

Как сообщает агентство "Москва", самоубийцу подозревают в совершении грабежа фитнес-клуба на улице Крылатские Холмы. Накануне в полицию поступило заявление от помощника управляющего фитнес-клуба, в котором сообщалось, что двое неизвестных, применив насилие против администратора, похитили из кассы более 130 тысяч рублей и скрылись. Второй участник ограбления задержан.

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