На "фиолетовой" линии метро в час пик произошел сбой в движении поездов Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



На станциях метрополитена звучат объявления о том, что движение от станции "Планерная" до станции "Спартак" не осуществляется, а в обратном направлении - с увеличенными интервалами. В пресс-службе подземки объясняют происходящее "техническими причинами", но подробностей этих причин не уточняют.



Из-за отсутствия движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии станции "Планерная" и "Сходненская" закрыты на вход, передает агентство



Таганско-Краснопресненская линия. Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления движения на северном участке линии— Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г. В вечерний час пик вторника на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой движения поездов, сообщает "Интерфакс" . Составы двигались с повышенными интервалами от "Планерной" до "Октябрьского поля". К настоящему моменту движение восстановлено, поезда ходят в обычном режиме.На станциях метрополитена звучат объявления о том, что движение от станции "Планерная" до станции "Спартак" не осуществляется, а в обратном направлении - с увеличенными интервалами. В пресс-службе подземки объясняют происходящее "техническими причинами", но подробностей этих причин не уточняют.Из-за отсутствия движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии станции "Планерная" и "Сходненская" закрыты на вход, передает агентство "Москва"



Предыдущая статья | Следующая статья

