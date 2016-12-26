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На "фиолетовой" линии метро в час пик произошел сбой в движении поездов
27 декабря 2016 г. | Время публикации 18:47 | Последние изменения 19:26
Рубрики: Метрополитен  
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Moscow-Live.ru
В вечерний час пик вторника на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой движения поездов, сообщает "Интерфакс". Составы двигались с повышенными интервалами от "Планерной" до "Октябрьского поля". К настоящему моменту движение восстановлено, поезда ходят в обычном режиме.

На станциях метрополитена звучат объявления о том, что движение от станции "Планерная" до станции "Спартак" не осуществляется, а в обратном направлении - с увеличенными интервалами. В пресс-службе подземки объясняют происходящее "техническими причинами", но подробностей этих причин не уточняют.

Из-за отсутствия движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии станции "Планерная" и "Сходненская" закрыты на вход, передает агентство "Москва".

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