На "фиолетовой" линии метро в час пик произошел сбой в движении поездов

В вечерний час пик вторника на Таганско-Краснопресненской линии московского метро произошел сбой движения поездов, сообщает "Интерфакс"
. Составы двигались с повышенными интервалами от "Планерной" до "Октябрьского поля". К настоящему моменту движение восстановлено, поезда ходят в обычном режиме.
На станциях метрополитена звучат объявления о том, что движение от станции "Планерная" до станции "Спартак" не осуществляется, а в обратном направлении - с увеличенными интервалами. В пресс-службе подземки объясняют происходящее "техническими причинами", но подробностей этих причин не уточняют.
Из-за отсутствия движения на северном участке Таганско-Краснопресненской линии станции "Планерная" и "Сходненская" закрыты на вход, передает агентство "Москва"
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