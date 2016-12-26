За стилем вождения в автомобилях каршеринга начнут следить со следующего года

3 октября 2016 г. Компания каршеринга изменит правила пользования автомобилями после смертельного ДТП

Система будет следить за стилем вождения клиентов и присваивать каждому рейтинг. К нарушителям автоматически применят санкции. Также будет усилен контроль над соблюдением скоростного режима.