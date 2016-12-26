За стилем вождения в автомобилях каршеринга начнут следить со следующего года

Система мониторинга агрессивного вождения
появится в автомобилях городского каршеринга в 2017 году. Как рассказали M24.ru
операторы "Делимобиль", Car5 и YouDrive, система будет отслеживать резкие торможения, быстрое перестроение из полосы в полосу и другие признаки агрессивного вождения: по итогам мониторинга страховые компании могут принять решение о расторжении договора с любителем агрессивной езды. В начале следующего года такая система появится на всех машинах "Делимобиль", YouDrive и Belka Car.
Между тем эксперты отмечают, что безответственное вождение не может быть причиной расторжения договора, поскольку резкое движение может свидетельствовать как о нарушении ПДД, так и о простой небрежности. По их словам, намного полезнее было бы давать водителям бонусы и скидки за хорошее вождение, а сбор данных о клиентах проводить по наличию штрафов ГИБДД. Самим же операторам стоило бы обратить внимание на улучшение качества сервиса.
Напомним, вопросами агрессивной езды операторы каршеринга озаботились после того, как 2 октября автомобиль каршеринга Hyundai Solaris на высокой скорости вылетел на обочину
и протаранил остановку общественного транспорта на пересечении Зеленого проспекта и 1-й Владимирской улицы. Погибли три человека, в том числе 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель пытался избежать столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу.