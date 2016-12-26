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Москвичи пожаловались на платные парковки в администрацию президента
27 декабря 2016 г. | Время публикации 16:20
Рубрики: Автотранспорт  
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Moscow-Live.ru
Жители столицы обратились с жалобой в администрацию президента в связи с увеличением числа платных парковок, рассказал РИА "Новости" координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, просьбу разобраться в ситуации подписали более 30 тысяч человек из семи районов города.

"Мы требуем отмены платной парковки за пределами Третьего транспортного кольца - это цель коалиции против платных парковок, сегодня от ее имени осуществлялась подача подписей и документов", - рассказал Шкуматов. Он отметил, что москвичи также требуют пересмотреть решения по организации платной парковки в пределах ТТК с учетом интересов местных жителей. Отдельный пункт жалобы - предложение об отставке главы Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

"Очень много платных парковок были введены очень странным образом в тех местах, где не было никаких проблем с паркингом, но, тем не менее, сейчас эти проблемы появились", - добавил собеседник агентства. Жители многих домов потеряли возможность ставить машину возле своего дома, хотя раньше автомобили, которые там стояли, никому не мешали.

С 26 декабря в Москве произошло очередное расширение зоны платной парковки, которое затронуло 47 районов Москвы, в 17 из них платные парковки появились впервые. В мэрии утверждают, расширение поможет разгрузить транспортные потоки и упорядочить движение. Независимые же эксперты утверждают, что тарифы на парковку в Москве запредельно высоки, а у введения платной стоянки на окраинах города и вовсе нет объяснения. Против этой инициативы властей и многие горожане, которые уже неоднократно устраивали протесты, а сейчас собирают подписи против "антисоциальной" политики дептранса.
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