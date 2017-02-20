Москвичи обсудят закон о содержании диких животных

1 июня 2016 г. Владельцев диких животных заставят подтвердить законность их приобретения

Мосгордума может принять закон об обязательной регистрации диких животных, содержащихся в квартирах москвичей. Кроме того, законность приобретения экзотического животного необходимо будет подтвердить документально.