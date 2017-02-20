Москвичи обсудят закон о содержании диких животных

Москвичи смогут предложить правила содержания животных в квартирах и контактных зоопарках города. Как сообщается на сайте
столичного правительства, 13 марта краудсорсинговая платформа правительства Москвы запустит сбор идей, которые могут войти в будущий закон об охране диких животных.
Краудсорсинговый проект продлится до 24 марта. Все предложенные горожанами идеи будут рассмотрены экспертами департамента природопользования и представителями зоозащитных организаций и зообизнеса. Те предложения, которые получат наибольшую поддержку участников и экспертов, войдут в проект городского закона об охране животных.
Новый закон призван защитить диких и экзотических животных, содержащихся в неволе, а также ужесточить меры за ненадлежащее обращение с ними, планируется ввести обязательную регистрацию
таких животных. У владельца должны быть документы, доказывающие легальность происхождения питомца, также планируется ввести полный запрет на домашнее содержание больших диких кошек и других хищников, ядовитых змей и крупных животных.