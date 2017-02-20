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Двое жителей Подмосковья ослепли, выпив дешевого виски и текилы
27 февраля 2017 г. | Время публикации 17:09 | Последние изменения 18:01
Рубрики: Криминал  
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Global Look Press
Несколько уголовных дел возбуждено в Подмосковье после того, как два человека ослепли, отравившись метанолом, сообщает ГСУ СК по Московской области. 29 января жители Орехово-Зуево купили у двух подозреваемых несколько бутылок виски и текилы с этикетками Jack Daniel's и Olmeca Gold по ценам в разы ниже средних.

Выпив суррогата, покупатели попали в больницу с отравлением метиловым спиртом и потерей зрения. Следователи нашли гараж, где хранился поддельный алкоголь, и изъяли несколько ящиков с сомнительными бутылками. Место производства суррогата устанавливается.

В Следственном комитете напомнили, что чаще всего подделываются самые популярные и дорогие напитки. "Бутылки и маркировка, как правило, идентичны оригинальным, а определить контрафакт на глаз под силу только опытным специалистам. Покупка алкоголя у знакомых и тем более с рук не является гарантом качества продукции", – предупреждают следователи. Тем более должна насторожить низкая цена алкоголя.
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