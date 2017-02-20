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Главврача столичной клиники с патроном в кармане не пустили на концерт в Кремле
27 февраля 2017 г. | Время публикации 12:20 | Последние изменения 15:38
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Главного врача московской клиники задержали при входе на концерт "Хора Турецкого" в Кремле из-за патрона в кармане. Как сообщил агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, 65-летнего мужчину остановили вечером 25 февраля на контрольно-пропускном пункте Кутафьей башни.

При осмотре в наружном кармане его куртки нашли патрон калибра 5,6х39 миллиметров. Главврач пояснил, что накануне ходил на выставку в павильоне "Охота и рыбалка" на ВДНХ и брал с собой патрон, чтобы купить такой же для пристрелки. Боеприпас изъяли и направили на экспертизу. Проводится проверка.

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