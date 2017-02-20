8 марта в столице бесплатно покажут известные фильмы о женщинах и любви

К 8 марта столичные кинотеатры подготовили бесплатные показы известных фильмов, посвященных любви и историям из жизни женщин. Как сообщается на сайте
мэрии, посмотреть картины можно будет в 10 городских залах сети "Московское кино".
В кинотеатрах "Вымпел", "Сатурн", "Космос", "Молодежный", "Полет", "Салют", "Спутник", "Березка", "Факел" в Международный женский день покажут фильмы "Любовь и голуби", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зеркало", "Женщины" и "Светлый путь". А в кинотеатрах "Вымпел" и "Искра" будут идти любимые советские мультфильмы.
Напомним, к 8 марта на медиафасадах зданий появятся гигантские открытки
с распускающимися цветами и порхающими бабочками. Москву украсят 300 тематических плакатов разных размеров, видеопоздравления будут также транслировать более 50 цифровых билбордов.