8 марта в столице бесплатно покажут известные фильмы о женщинах и любви

21 февраля 2017 г. Гигантские цифровые открытки появятся в столице на 23 февраля и 8 марта

На медиафасаде Центрального телеграфа уже транслируют ролик ко Дню защитника Отечества, а к 8 марта медиафасад украсит открытка с цветами и порхающими бабочками. Поздравления появятся на билбордах и рекламных щитах.