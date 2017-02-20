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Потерявший сознание водитель протаранил три автомобиля и погиб
27 февраля 2017 г. | Время публикации 08:49 | Последние изменения 12:45
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Kia Rio врезалась в припаркованные автомобили на юго-западе столицы, виновник ДТП погиб, сообщили агентству "Москва" в столичном управлении ГИБДД. Авария произошла в районе дома 9 на улице Наметкина.

По словам очевидцев, Kia бросало из стороны в сторону, а затем иномарка вылетела с проезжей части на парковку и врезалась в два внедорожника и легковушку, пишет "Комсомольская правда". В припаркованных машинах никого не было. Пешеходы тоже не пострадали.

От удара переднюю часть Kia смяло. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он потерял управление. Прибывшие медики констатировали его смерть. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.
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