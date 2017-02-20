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Буйный пассажир ранил ножом водителя автобуса на востоке столицы
27 февраля 2017 г. | Время публикации 11:46 | Последние изменения 18:00
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Полиция ищет злоумышленника, который ранил ножом водителя рейсового автобуса на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел накануне в 23:20 на улице Новокосинская. Неизвестный в ходе ссоры в салоне автобуса ударил водителя в грудь ножом и скрылся.

В пресс-службе "Мосгортранса" "Российской газете" рассказали, что буйный пассажир, выйдя на улицу, ударил по зеркалу автобуса. Когда водитель вышел, чтобы его поправить, пассажир набросился на него с ножом. Потерпевший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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