Буйный пассажир ранил ножом водителя автобуса на востоке столицы

Полиция ищет злоумышленника, который ранил ножом водителя рейсового автобуса на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел накануне в 23:20 на улице Новокосинская. Неизвестный в ходе ссоры в салоне автобуса ударил водителя в грудь ножом и скрылся.
В пресс-службе "Мосгортранса" "Российской газете"
рассказали, что буйный пассажир, выйдя на улицу, ударил по зеркалу автобуса. Когда водитель вышел, чтобы его поправить, пассажир набросился на него с ножом. Потерпевший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.