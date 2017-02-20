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Москвичам предложат денежные сертификаты на отдых детей-льготников
27 февраля 2017 г. | Время публикации 13:05 | Последние изменения 14:01
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московские власти готовы предложить родителям денежные сертификаты для самостоятельной организации летнего отдыха своих детей в рамках оздоровительной кампании 2017 года. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента культуры столицы Владимир Филиппов на заседании комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям. Слова чиновника приводит ТАСС.

По его словам, заявочная кампания пройдет в этом году в два этапа. В рамках первого этапа с 10 марта на портале мэра и правительства Москвы начнется прием заявлений на получение льготных путевок на детский отдых, а с 18 апреля москвичи смогут бронировать путевки в конкретные лагеря. При этом заявители, которых не устроят предложенные Мосгортуром организации отдыха и оздоровления, смогут выбрать сертификат на получение выплаты на самостоятельную организацию отдыха и оздоровления ребенка.

Размер выплаты по сертификату составит 30 тысяч рублей на одного ребенка. В случае выбора сертификата родители получат эти средства на расчетный счет ориентировочно до 6 июня и будут нести ответственность за расходование этих средств. Эта норма не распространяется на детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. "Для них мы вместе с общественными организациями ведем соответствующую работу, чтобы детские базы, где такие дети отдыхают, были приемлемого качества и прошли общественную экспертизу", - добавил Филиппов. Напомним, эксперты отмечают, что монетизация приведет к существенному увеличению расходов, поскольку в городе насчитывается 240 тысяч детей-льготников.
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