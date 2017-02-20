Пять тысяч человек приняли участие в марше памяти Бориса Немцова Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter © РИА Новости / Илья Питалев



Сбор участников марша памяти убитого в ночь на 28 февраля 2015 года Бориса Немцова начался на Страстном бульваре около часа дня. Полиция заявила, что не зафиксировала во время марша серьезных нарушений, но почти одновременно со стартом в районе памятника Пушкину полицейские задержали несколько представителей патриотических движений с георгиевскими ленточками, которые пытались раздавать агитационные материалы. В это же время стало известно, что нападению подвергся один из организаторов шествия, глава ПАРНАС Михаил Касьянов, в лицо которому неизвестные



В шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади. Полиция сообщила, что акция памяти Бориса Немцова на мосту также завершилась без происшествий, но фактически она продлится как минимум до самой второй годовщины его убийства, то есть до сегодняшней ночи. Полиция и организаторы традиционно разошлись в оценках численности участников воскресного марша памяти Бориса Немцова по московскому Бульварному кольцу. По данным ГУ МВД по Москве, участников оказалось около пяти тысяч человек, а один из организаторов шествия, Михаил Касьянов, оценил число собравшихся в "несколько десятков" тысяч человек. Еще одной площадкой, где чтили память политика, до позднего вечера оставалось место его гибели на Большом Москворецком мосту, сообщает "Коммерсант" Сбор участников марша памяти убитого в ночь на 28 февраля 2015 года Бориса Немцова начался на Страстном бульваре около часа дня. Полиция заявила, что не зафиксировала во время марша серьезных нарушений, но почти одновременно со стартом в районе памятника Пушкину полицейские задержали несколько представителей патриотических движений с георгиевскими ленточками, которые пытались раздавать агитационные материалы. В это же время стало известно, что нападению подвергся один из организаторов шествия, глава ПАРНАС Михаил Касьянов, в лицо которому неизвестные плеснули зеленкой . Эта новость спровоцировала в толпе разговоры о провокаторах, но больше эксцессы не повторялись.В шествии приняли участие члены Партии прогресса Алексея Навального, а также группы со знаменами партий "Солидарность", "Новая оппозиция", "Демократический выбор", "Яблоко". До трех часов дня ГУ МВД по Москве заявило о пяти тысячах участников, тогда как организаторы опубликовали данные независимого подсчета: из них следовало, что на бульвары пришли более 15 тысяч человек. Еще одной площадкой сбора стало место гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Люди с цветами и фотографиями начали собираться там еще в полдень, подходя в том числе и со стороны Красной площади. Полиция сообщила, что акция памяти Бориса Немцова на мосту также завершилась без происшествий, но фактически она продлится как минимум до самой второй годовщины его убийства, то есть до сегодняшней ночи.



Предыдущая статья | Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 26 февраля 2017 г. Неизвестный плеснул в лицо Касьянову зеленкой на "Марше Немцова"

Председатель ПАРНАС, несмотря на инцидент, продолжил движение во главе шествия с пятнами зеленки на лице. Злоумышленника же правоохранители отвели в сторону. Был ли он задержан - не сообщается.

