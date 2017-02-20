Эстакаду начнут строить весной через Павелецкое направление железной дороги Рубрики: Городская инфраструктура

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Главгосэкспертиза уже одобрила проект. Эстакада станет частью Южной рокады, которая к 2019 году свяжет западные, южные и юго-восточные районы от Московской кольцевой автодороги через Рублёвское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе, до улицы Борисовские Пруды.



Строительство рокады позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить МКАД, ТТК, Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, соединив районы, разделенные железной дорогой и парками. Время поездки сократится, так как светофоры и наземные переходы уберут. Существующие дороги при этом расширят. Новую эстакаду длиной 57 метров начнут строить весной на юге Москвы через Павелецкое направление железной дороги, сообщается на сайте мэрии . Эстакаду построят на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.Главгосэкспертиза уже одобрила проект. Эстакада станет частью Южной рокады, которая к 2019 году свяжет западные, южные и юго-восточные районы от Московской кольцевой автодороги через Рублёвское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе, до улицы Борисовские Пруды.Строительство рокады позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить МКАД, ТТК, Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, соединив районы, разделенные железной дорогой и парками. Время поездки сократится, так как светофоры и наземные переходы уберут. Существующие дороги при этом расширят.



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