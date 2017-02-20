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Эстакаду начнут строить весной через Павелецкое направление железной дороги
27 февраля 2017 г. | Время публикации 11:12 | Последние изменения 13:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Новую эстакаду длиной 57 метров начнут строить весной на юге Москвы через Павелецкое направление железной дороги, сообщается на сайте мэрии. Эстакаду построят на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Главгосэкспертиза уже одобрила проект. Эстакада станет частью Южной рокады, которая к 2019 году свяжет западные, южные и юго-восточные районы от Московской кольцевой автодороги через Рублёвское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе, до улицы Борисовские Пруды.

Строительство рокады позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить МКАД, ТТК, Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, соединив районы, разделенные железной дорогой и парками. Время поездки сократится, так как светофоры и наземные переходы уберут. Существующие дороги при этом расширят.
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