Эстакаду начнут строить весной через Павелецкое направление железной дороги

Новую эстакаду длиной 57 метров начнут строить весной на юге Москвы через Павелецкое направление железной дороги, сообщается на сайте мэрии
. Эстакаду построят на участке от Балаклавского до Пролетарского проспекта, уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Главгосэкспертиза уже одобрила проект. Эстакада станет частью Южной рокады, которая к 2019 году свяжет западные, южные и юго-восточные районы от Московской кольцевой автодороги через Рублёвское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе, до улицы Борисовские Пруды.
Строительство рокады позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить МКАД, ТТК, Пролетарский проспект, Каширское и Варшавское шоссе, соединив районы, разделенные железной дорогой и парками. Время поездки сократится, так как светофоры и наземные переходы уберут. Существующие дороги при этом расширят.